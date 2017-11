Berlin (ots) - Zu den Jamaika-Sondierungen um den Familiennachzug erklärt AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland:



"FDP und CSU müssen in Sachen Familiennachzug hart bleiben. Solange es kein vernünftiges Gesetz zur Einwanderung und Rückführung existiert, darf es keinen allgemeinen Familiennachzug geben.



Sowohl Lindner als auch Seehofer haben im Wahlkampf eine Obergrenzen gefordert. Eine Obergrenze würde jedoch durch einen unbegrenzten Familiennachzug vollkommen ausgehöhlt werden.



FDP und CSU dürfen dies jetzt nicht einer simplen Machtbeteiligung unterordnen. Lindner und vor allen Dingen Seehofer würden bei einem Einlenken in dieser Sache vollkommen unglaubwürdig werden.



Man kann keinen Wahlkampf mit einer Obergrenze machen und dann in den Sondierungen diese wichtige Forderung einfach wieder fallen lassen. Lindner und Seehofer dürfen nicht zulassen, dass die kleinste Jamaika-Partei, die Grünen, den beiden ihre unsinnige Politik der Masseneinwanderung aufzwingt."



