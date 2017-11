Die EU-Abgeordneten stimmten am Mittwoch für eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit Polens. Es drohe ein Verstoß gegen europäische Grundwerte, heißt es aus dem EU-Parlament.

Das EU-Parlament hat erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit Polens. Mit breiter Mehrheit stimmten die EU-Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg dafür, ein formale Überprüfung vorzubereiten. Bedenken bereiten ihnen insbesondere die Justizreformen in dem ...

