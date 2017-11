Der digitale Coach mit praktischem Mini-Fitnessstudio für den Schreibtisch ermöglicht ein gezieltes Training und lindert so Verspannungen und Schmerzen.



Salzburg (ots) - Bereits seit 2014 beschäftigt sich der 2-fache Paralympicssieger und Weltmeister Günther Matzinger nach einem Bandscheibenvorfall mit Trainingsübungen. Die Sammlung ist mittlerweile eine der weltgrößten und wird von Unternehmen wie Intersport lizensiert.



Mit seinem Unternehmen [Windhund GmbH] (https://www.windhund.com) adressiert der Leistungssportler nun den wachsenden Markt der betrieblichen Gesundheitsförderung.



"Die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag und bekommen dadurch zahlreiche Beschwerden. Durch gezielte Bewegung zwischendurch kann man hier viel erreichen."



Zwtl.: windhund workplace - Betriebliches Gesundheitsmanagement der nächsten Generation



Mit dem Produkt '[windhund workplace] (https://www.windhund.com/workplace)' wurde ein digitaler Coach für den Schreibtisch entwickelt. Die App erstellt jeden Tag ein individuelles 7min Übungsprogramm auf Basis der Ziele und Fähigkeiten des Mitarbeiters. Dafür wurden gezielt Übungen entwickelt, die am Arbeitsplatz einfach umzusetzen sind und gezielt auf die Herausforderungen der heutigen Arbeitnehmer zugeschnitten sind. Das ist für jeden machbar und soll dafür sorgen, dass Bewegung zur Gewohnheit und nicht zur Ausnahme wird.



Gemeinsam mit der App bekommt jeder Nutzer ein "Mini-Fitnessstudio" mit hochwertigen Geräten ausgeliefert.



"Seit Oktober präsentieren wir unser Produkt Firmen in Österreich und Deutschland und konnten schon den ersten Kunden gewinnen"



"Das positive Feedback gibt uns Rückenwind und zeigt, dass Unternehmen nach innovativen Lösungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement suchen. Wir wollen im kommenden Jahr deutlich wachsen und suchen derzeit nach zusätzlichen Mitarbeitern im Bereich Entwicklung und Vertrieb.", freut sich Geschäftsführer Günther Matzinger über den gelungenen Marktstart.



Zwtl.: Über die Windhund GmbH



Das Salzburger Start-Up wurde von Paralympicssieger und Weltmeister Günther Matzinger gegründet. Mit Know-How aus dem Leistungssport entwickelt das Unternehmen innovative Produkte im Sport- und Gesundheitsbereich.



