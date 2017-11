Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IMK: Kein Ende des Aufschwungs in Sicht

Der gegenwärtige Konjunkturboom wird sich nach Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK auch im kommenden Jahr fortsetzen. "Der weitere Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist unangefochten, ein konjunktureller Einbruch auch über den Jahreswechsel hinaus praktisch kein Thema", erklärte das Institut, das am Mittwoch seinen neuen Konjunkturindikator veröffentlichte. Das Risiko, dass Deutschland in den kommenden Monaten in eine Rezession gerät, habe laut dieser Erhebung "zuletzt wieder abgenommen".

Rekordbeschäftigung in deutscher Industrie

Die deutsche Industrie ist ein Jobmotor. Ende September dieses Jahres arbeiteten gut 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, waren das 102.000 Mitarbeiter und somit 1,9 Prozent mehr als im September des Vorjahres. Damit erreichte das verarbeitende Gewerbe erneut einen Höchststand bei der Zahl der Beschäftigten seit Beginn der Zeitreihe im Januar 2005.

Praet: EZB legt Fokus auf Kommunikation zu Zinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihres Chefvolkswirts Peter Praet den Fokus ihrer Kommunikation zunehmend auf den Zeitpunkt von Zinserhöhungen legen und nicht mehr so sehr auf das massive Kaufprogramm. "Die Zinsen werden letztlich ihren Status als Hauptinstrument der Geldpolitik wiedererlangen, und unsere Forward Guidance wird zu einem einheitlichen Ansatz zurückkehren", sagte Praet bei einer Konferenz in Frankfurt.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 35 Millionen an eine Bank zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,66 (Vorwoche: 1,66) Prozent.

Fed-Notenbanker äußert wachsende Besorgnis über niedrige Inflation

Der Präsident der Chicago-Fed, Charles Evans, hat die Befürchtung, dass die hartnäckig niedrige Inflation in den USA sich länger halten könnte als von Notenbankern derzeit angenommen. "Viele Ökonomen sind der Ansicht, dass der jüngste Rückgang der Kerninflation nur temporären Faktoren geschuldet ist, und dass die Inflation Anfang des nächsten Jahres wieder nahe am Inflationsziel sein wird", sagte Evans bei einer Rede in London.

Grüne fordern Jamaika-Kompromiss beim Familiennachzug

In der umstrittenen Frage des Familiennachzugs von Flüchtlingen haben die Grünen die Union vor der Spitzengesprächen der Jamaika-Parteien zu einem Kompromiss aufgefordert. Aus der Union wurde das Ansinnen aber zurückgewiesen. Die Spitzenvertreter von Union, FDP und Grünen kommen am Mittwochvormittag zusammen, um über das Streitthema Migration zu sprechen.

Grüne wollen vor Merkel-Rede Signal an Weltklimagipfel senden

Vor der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Weltklimagipfel dringen die Grünen auf ein Signal der Jamaika-Parteien für den Klimaschutz. "Wie schön wäre es, wenn sie mit dem Mandat dorthin hätte reisen könne", dass eine neue Regierung dem Klimaschutz verpflichtet sei, sagte Grünen-Chef Cem Özdemir auf dem Weg zu den Sondierungen in Berlin. "Wir wollen ihr diese Möglichkeiten geben, wenn die anderen Partner ebenfalls dazu bereit sind", ergänzte er.

Widerstand gegen Grünen-Kohleausstieg wächst von ungewohnter Seite

Der Kohleausstieg zum Schutz des Klimas ist einer der drei großen Zankapfel in den Jamaika-Sondierungen. Gegen die Pläne der Grünen für ein schnelles Abschalten von 20 Kohlekraftwerken verstärkt sich der Widerstand. Er kommt naturgemäß von der Industrie und von den Netzbetreibern. Die Ökopartei erhält nun aber auch Kontra von ungewohnter Seite. Das Umweltbundesamt (UBA) hält die Abschaltung von zehn alten Kohlekraftwerken und damit die Hälfte für ausreichend, um die ehrgeizigen Klimaziele Deutschlands 2020 zu erfüllen.

Merkel lädt Kommunen für den 28. November zu neuem Diesel-Treffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Kommunen für den 28. November zu einem weiteren Diesel-Treffen ins Kanzleramt eingeladen. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Am 28. November werde es "ein weiteres Treffen mit den am stärksten betroffenen Kommunen geben", kündigte er an. "Dann sollen mit den Kommunen und Ländern konkrete Schritte vereinbart werden."

DGB: Arbeitszeitgesetz darf nicht geschliffen werden

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat vor dem Hintergrund einer neuen Studie die Bedeutung klarer Regelungen für die Arbeitszeit betont und davor gewarnt, das Arbeitszeitgesetz zu "schleifen". Die Arbeitszeit sei "Dreh- und Angelpunkt bei der Vereinbarkeit von Privat- und Arbeitsleben", erklärte der DGB. Ein Arbeitstag mit Grenzen mache es Beschäftigten leichter, Privates und Arbeit miteinander zu verbinden, so das Ergebnis des "DGB-Index". 55 Prozent der befragten Beschäftigten wollten einen Arbeitstag von im Regelfall nicht mehr als acht Stunden.

EU-Staaten beraten am 27. November erneut über Glyphosat-Zulassung

Die EU-Staaten beraten am 27. November erneut über die Zukunft des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Nachdem eine Abstimmung im zuständigen Fachausschuss in der vergangenen Woche kein Ergebnis gebracht hatte, setzte die EU-Kommission am Mittwoch eine Sitzung im sogenannten Berufungsausschuss an.

US-Senatoren stellen Befugnis von Trump zum eigenmächtigen Atomangriff in Frage

US-Senatoren haben die Befugnis von US-Präsident Donald Trump zur eigenmächtigen Anordnung eines Atomangriffs in Frage gestellt. Bei einer Ausschusssitzung des US-Senats äußerten Senatoren Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Präsidenten. Trump sei "so labil, so unberechenbar" und habe einen "überspannten Entscheidungsfindungsprozess", sagte der demokratische Senator Chris Murphy. Es sei "beunruhigend", dass der Präsident im Alleingang einen Atomangriff anordnen könne.

Venezuela einigt sich mit Russland auf Umstrukturierung seiner Schulden

Venezuela hat mit Russland eine Einigung zur Umstrukturierung seiner Schulden erzielt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus diplomatischen Kreisen erfuhr, geht es um einen Kredit in Höhe von fast 3 Milliarden Dollar (gut 2,5 Milliarden Euro), den Russland 2011 gewährt hatte. Die Details der in Moskau unterzeichneten Vereinbarung sollten in Kürze bei einer Pressekonferenz des venezolanischen Finanzministers Simon Zerpa in Moskau erläutert werden.

Russlands Parlament stimmt Gesetz gegen ausländische Medien zu

Das russische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das ausländische Medien zur Registrierung zwingt. Internationale Medien, die aus dem Ausland finanziert werden, können unter dem Gesetz künftig als "ausländische Agenten" eingestuft werden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Mittwoch. Moskau hatte den Schritt bereits angekündigt, nachdem sich ein russischer Sender in den USA als "ausländischer Agent" registrieren lassen musste.

Libanons Präsident wirft Riad "Inhaftierung" von Regierungschef Hariri vor

Libanons Präsident Michel Aoun hat Saudi-Arabien vorgeworfen, Regierungschef Saad Hariri als "Häftling" zu halten. "Es ist durch nichts gerechtfertigt, dass Herr Hariri nach zwölf Tagen nicht zurückkehrt", schrieb Aoun am Mittwoch auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter. Er betrachte den libanesischen Ministerpräsidenten deshalb als "gefangen und inhaftiert", was gegen die Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen verstoße.

Zuma: Simbabwes Präsident Mugabe steht unter Hausarrest

Simbabwes Präsident Robert Mugabe steht nach dem Eingreifen der Armee in die politische Krise des Landes unter Hausarrest: Mugabe habe am Mittwoch in einem Telefonat mit dem südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma gesagt, dass er "in seinem Haus festgehalten" werde, teilte Zumas Büro mit. Mugabe habe in dem Gespräch zugleich versichert, dass er wohlauf sei.

Isländische Notenbank belässt Leitzins bei 4,25%

Eurozone/Handelsbilanz Sep Überschuss 26,4 Mrd EUR (Vj Überschuss 24,3 Mrd EUR)

US/MBA Market Index Woche per 10. Nov +3,1% auf 401,7 (Vorwoche: 389,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 10. Nov +0,4% auf 228,2 (Vorwoche: 227,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 10. Nov +6,3% auf 1.371,6 (Vorwoche: 1.290,8)

