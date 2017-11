FMW-Redaktion

Es geht mal wieder zur Sache an den Aktienmärkten - der Dax hat die mehrfach gesteste Unterstützung bei 12900 gebrochen. Vor US-Eröffnung werfen wir einen Blick auf den "großen Bruder", sprich die US-Aktienmärkte.

Derzeit, das zeigt eine gestern veröffentlichte Umfrage der Bank of America Merrill Lynch, ist bei den großen Playern eine Art schizophrene Gemütslage zu beobachten: 48% der Befragten (große Vermögensverwalter) finden, der US-Aktienmarkt sei überbewertet - so viele wie noch nie!

Gleichzeitig aber haben eben diese Befragten, die fast zur Hälfte der Meinung sind, dass die US-Aktienmärkte überbewertet sind, ihre Cash-Reserven (knapp unter 4%) zuletzt stark zurück gefahren - sprich sie sind fast voll investiert. Offenkundig hat man Angst, eine weitere Rally zu verpassen und kauft, obwohl man sich beweußt ist, dass der Markt alles andere als günstig ist!

Michael Hartnett von der BoA, der die Umfrage auswertet, meint: Ikarus fliegt schon sehr nahe an der Sonne (sprich: könnte sich bald verbrennen):

"Icarus is flying ever closer to the sun and investors' risk-taking ...

