Emergency Information MIC: XFRA



Die frueher gemeldete Stoerung im Boerse Frankfurt ist behoben.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an ihren TKAM.







Failure fixed



Emergency Information MIC: XFRA



The earlier reported failure in the Boerse Frankfurt is fixed.



Please do not hesitate to contact your TKAM in case of further questions.