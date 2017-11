Mainz, Marrakesch (ots) - Vom 16. bis 19. November 2017 findet die 5. Arab Hearing Health Conference der Advanced Arab Academy of Audiovestibulogy (AAAA) in Marokko, Marrakesch, statt. Hörakustiker und Audiologen aus dem gesamten Mittleren Osten treffen sich auf der Fachkonferenz zur Fort- und Weiterbildung. Dozenten der Akademie für Hörakustik (afh) in Lübeck nehmen ebenfalls am Kongress teil. Die afh ist Partner der AAAA. Sie steht für die deutsche duale Ausbildung der Hörakustiker, die internationales Vorbild ist.



Die AAAA vereint unter der Leitung des Audiologen Prof. Dr. Khalid Abd Al Hadi aus Katar die medizinischen und audiologischen Interessen von über 25 nordafrikanischen und arabischen Ländern im Bereich der Schwerhörigenrehabilitation.



Die Akademie für Hörakustik (afh) aus Lübeck ist seit 2013 Partner der AAAA. Ihr Ausbildungskonzept für die deutschlandweite duale Ausbildung in der Hörakustik und die praktische Umsetzung setzen Standards. Während ihrer Lehrzeit lernen alle Auszubildenden der Hörakustik in Deutschland Theorie und Praxis in ihrem Ausbildungsbetrieb und an der Schule in Lübeck. Die afh ist weltweit die größte Schule in diesem Bereich. 3.300 Schüler lernen dort aktuell im Rahmen ihrer Ausbildung zum Hörakustiker. Zudem bietet sie Fort- und Weiterbildung an - auch international.



Die seit 2013 bestehende Kooperation von der biha und der Arab Academy fokussiert sich - neben anderen Zielen - vor allem auf die ausbildungsrelevanten Aspekte. Unter anderem setzt sich die Initiative dafür ein, dass länderspezifische Abschlüsse wechselseitig anerkannt werden.



"Die Akademie für Hörakustik in Lübeck ist ein internationales Vorbild für die herausragende Aus- und Weiterbildung von Hörakustikern", sagt Marianne Frickel, Präsidentin der biha. "Wir sind stolz auf die Kooperation mit der Arab Academy und freuen uns, unser Wissen weiterzutragen. Gerade in gefahrengeneigten Gewerken wie der Hörakustik ist es besonders wichtig, die sehr gute Ausbildung zu standardisieren - weltweit. Nur sie kann die bestmögliche Versorgung von hörgeminderten Erwachsenen und Kindern sichern."



Prof. Dr. Khalid Abd Al Hadi von der AAAA erklärt: "Wir sind auch in diesem Jahr sehr gespannt auf den internationalen Wissensaustausch unter Experten. Uns ist es wichtig, das öffentliche Bewusstsein für gutes Hören zu stärken und gemeinsam das Wissen zu vergrößern. Die Hörakustiker aus Deutschland geben uns sehr gute Impulse."



Weltweit leiden geschätzt 276 Millionen Menschen an einer Hörminderung. Die Ursachen sind vielfältig, vom Hörsturz über Verletzungen bis zur altersbedingten Schwerhörigkeit. Immer mehr jüngere Menschen lassen sich mit Hörsystemen versorgen. Wer nur wenig hören kann, fühlt sich oft von der Außenwelt abgeschnitten. Hörakustiker helfen mit individuellen, hochqualitativen Hörsystemen.



Hörakustiker versorgen deutschlandweit mehr als 3,5 Millionen Menschen mit modernen, voll digitalen Hörsystemen. Sie beraten umfassend, führen Hörtests durch und suchen gemeinsam mit den Hörgeschädigten das Hörsystem aus. Dieses passen sie ganz individuell an den Hörverlust und die persönlichen Bedürfnisse des Schwerhörigen an. Sie stellen Otoplastiken her und beraten präventiv zu Gehörschutz. Hörakustiker können bei Tinnitus und Hörsturz helfen. Sie begleiten CI-Patienten nach der Implantation und unterstützen sie beim Hörtraining. Die Weiterbildung zum Pädakustiker lässt sie bei Hörverlusten auch die Bedürfnisse der kleinsten Patienten in ihren ersten Lebensmonaten versorgen. Ausschließlich Hörakustiker dürfen in Deutschland eine vollständige Hörsystemversorgung vornehmen.



Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk



In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.200 Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.



