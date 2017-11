Frankfurt am Main - Der Einstieg des US-Finanzinvestors Cerberus bei der Deutschen Bank hat einem Händler zufolge am Markt erneut die Spekulation auf ein Zusammengehen mit der Commerzbank geschürt. Aktien der Deutschen Bank drehten daraufhin auf plus 0,94 Prozent, nachdem sie zuvor um bis zu 3 Prozent nachgegeben hatten. Titel der Commerzbank grenzten die Verluste ein und lagen zuletzt noch mit 1,33 Prozent im Minus.

Cerberus war Ende Juli bereits bei der Commerzbank eingestiegen. "Wenn sich der Investor nun auch an der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...