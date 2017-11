LEDs sind State-of-the-Art in der Beleuchtungstechnik für Gebäude und im Außenbereich. Darüber hinaus sind LEDs in Smartphones für Blitzlicht- und Taschenlampenfunktionen gang und gäbe. Scheinwerfer und Beleuchtungssysteme für Fahrzeuge aller Art basieren ebenfalls zunehmend auf dieser Lichttechnik. Trotz ihrer großen Vorteile wie hoher Energieeffizienz und Langlebigkeit haben LEDs einen entscheidenden Nachteil: Wie alle Halbleiter weisen sie eine hohe Empfindlichkeit gegen ESD auf. Daher sind bei bisherigen Lösungen in Abhängigkeit von Serien- und Parallelschaltung der einzelnen LEDs entsprechende diskrete Schutzbauelemente nötig. Dafür eignen sich TVS-Dioden oder - deutlich besser - platzsparende und preislich attraktive Vielschichtvaristoren aus der Epcos-Serie Ceradiode, die kein temperaturabhängiges Derating aufweisen und mit einem Lötprozess statt einem aufwendigen Wirebonding auf der Leiterplatte montiert werden. Bild 1 zeigt eine konventionelle Lösung zum ESD-Schutz von LEDs.

Der diskrete Ansatz hat allerdings den entscheidenden Nachteil einer geringen Ausnutzung der Leiterplattenfläche für das eigentliche Leuchtmittel. Zudem behindert das Schutzbauelement die optimale Ausbreitung des von der LED erzeugten Lichts und verschlechtert damit die Effizienz der LED.

Um diese Problematik zu lösen, hat TDK mit Cerapad einen völlig neuen Ansatz gewählt, bei dem die langjährige Erfahrung in der Entwicklung von miniaturisierten Vielschicht-ESD-Schutzbauelementen ...

