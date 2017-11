BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen stellen sich in den Jamaika-Sondierungen trotz drängendem Zeitplan gegen eine zentrale Forderung der FDP. Grünen-Verhandler Jürgen Trittin erklärte, dass die freien Spitzen im Haushalt zwischen 2018 und 2021 jedes Jahr Entlastungen von 9 Milliarden Euro zuließen. "Dann hat man kein Geld jedes Jahr 20 Milliarden für den Soli auszugeben", sagte Trittin in Berlin in einer Verhandlungspause. Man könne nicht gleichzeitig die schwarze Null im Budget wahren und die Abgabe abschaffen.

Für die Liberalen ist die Streichung des Solidaritätszuschlags das Kernanliegen. Die Steuer bringt dem Bund dieses Jahr knapp 18 Milliarden Euro. In den nächsten Jahren würde die Summe wegen der guten Wirtschaftsentwicklung auf 20 Milliarden anwachsen.

Die FDP hat bereits ihre ursprüngliche Forderung aufgegeben, den Zuschlag zur Einkommensteuer auf einen Streich abzuschaffen. Nun soll der Soli in zwei Stufen bis zum Ende der Wahlperiode 2021 wegfallen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer pochte "auf die Entlastung der Bürger". Die Einigung in zentralen Streitpunkten, wie Steuern, Zukunft des Autos und Ausstieg aus der Kohle, sei "der letzten Nacht vorbehalten". Die Parteichefs von FDP, Grünen, CDU und CSU wollen von Donnerstag auf Freitag den gordischen Knoten zerschlagen und eine Jamaika-Koalition auf Kurs setzen.

Grünen-Urgestein Trittin zweifelte jedoch an der Bereitschaft der CSU zu einem Bündnis. "Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die CSU die Regierung will", meinte er. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt feuert immer wieder Salven gegen die Ökopartei ab und gilt deshalb als "Krawallbruder" der Sondierungen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2017 08:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.