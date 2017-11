ESSEN (dpa-AFX) - Die Auto- und Tuningmesse Essen Motor Show umwirbt in diesem Jahr Oldtimer-Fans mit schnellen Autos. Bei einer Sonderausstellung mit rund 250 Liebhaberfahrzeugen seien zahlreiche Sportwagen mit mehr als 300 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit zu sehen, kündigten die Veranstalter am Mittwoch an.

Zu den Klassikern zählt der ab 1987 gebaute Ferrari F 40, der mit fast 500 PS Tempo 321 schafft - genauso wie der Ford GT 40 aus den 1960er Jahren. Moderne Alternativen sind etwa ein 330 Stundenkilometer schneller McLaren-Mercedes von 2009 mit 650 PS ohne Dach und Windschutzscheibe. Für den Fahrer sei das wegen des enormen Winddrucks nur mit Helm erträglich, sagte Stefan Eck vom Veranstalter Siha. Etwa 200 der 250 Wagen stehen auch zum Verkauf.

Die Oldtimerszene bleibe lebendig, auch wenn die starken Preiszuwächse vergangener Jahre sich etwas abgeflacht hätten, sagte Eck. Neben den Spitzenfahrzeugen wie einem Ferrari GT oder Mercedes 300 SL für siebenstellige Euro-Beträge gebe es gepflegte Gebrauchtwagen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren wie etwa BMWs der 3er Serie oder 924er Porsche für 12 000 bis 20 000 Euro. Diese "Youngtimer" und ihre Kunden würden immer wichtiger für den Markt.

Zur Essen Motor Show werden vom 2.12. bis 10.12. rund 300 000 Besucher erwartet. Zu sehen sind zahlreiche sportliche, umlackierte und getunte Autos sowie Zubehör - von der Felge über Spoiler bis zur Soundanlage für den Kofferraum./rs/DP/jha

ISIN US3453708600 NL0011585146

AXC0190 2017-11-15/14:37