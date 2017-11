Macrogen Corp. (www.macrogenlab.com) gibt bekannt, dass sein klinisches Labor (Clinical Lab) für NGS-Dienstleistungen aufgrund der Ergebnisse eines Audits, das kürzlich im Rahmen der Akkreditierungsprogramme des CAP (College of American Pathologists) vor Ort stattfand, die Akkreditierung durch das Akkreditierungskomitee des CAP erhalten hat.

"Macrogen übernimmt hiermit eine Führungsrolle und beweist Innovationskraft und ein leidenschaftliches Engagement für Exzellenzstandards bei Erbringung von Leistungen höchster Qualität, was letztendlich den Patienten zugutekommt", erklärte Bharati Jhaveri, MD, FCAP, Vorsitzender des Akkreditierungskomitees des CAP. "Das CAP gratuliert Macrogen Corp. zur jetzt erfolgten CAP-Akkreditierung."

Die US-Regierung erkennt das Laborakkreditierungsprogramm (Laboratory Accreditation Program) des CAP, das seinen Ursprung in den 1960er Jahren hat, als gleichwertig mit ihrem eigenen Prüfungsprogramm oder sogar anspruchsvoller an.

Im Rahmen des CAP-Akkreditierungsprozesses, der die höchsten Behandlungsstandards für alle Laborpatienten sicherstellen soll, werden die Aufzeichnungen des Labors und die Qualitätskontrollmaßnahmen der Verfahren der letzten zwei Jahre geprüft. Außerdem werden von den Prüfern des CAP die Qualifikationen der Labormitarbeiter, die Geräte, die Einrichtungen und die Gesamtleitung unter die Lupe genommen.

Dem Leiter der Einrichtung, Carlos Ruiz (MD, FCAP), wurde die Nachricht über diese nationale Anerkennung überbracht, und er erhielt Glückwünsche für die erbrachten Spitzenleistungen.

"Beim klinischen Labor von Macrogen sind wir sehr stolz darauf, dass wir jetzt als Labor für die Genomsequenzierung vom CAP akkreditiert sind", berichtete Dr. Ruiz. "Wir haben eine spannende Zukunft vor uns, wenn wir Wege erkunden, um mit der Sequenzierung vollständiger Genome und Exome klinische Anwendungen zu verbessern und zu erweitern."

Über Macrogen Corp.

Das 2005 gegründete Unternehmen Macrogen Corp. (Rockville, Maryland) profitiert auch von der in zwei Jahrzehnten erworbenen Erfahrung in der Genomsequenzierung und -analyse der Spitzenklasse von Macrogen Inc. (KOSDAQ:038290) (Seoul, Korea). Macrogen expandiert kontinuierlich weltweit und bei den erbrachten Dienstleistungen, wozu seit 2012 auch CLIA-zertifizierte Leistungen gehören. Macrogen geht auf den sich schnell entwickelnden Genomikbereich ein, indem es als erstes Unternehmen neue Technologien und Zertifizierungen erwirbt. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.macrogenlab.com.

Über das College of American Pathologists

Als der weltweit größte Verband zertifizierter Pathologen und führender Anbieter von Laborakkreditierungs- und Leistungsprüfungsprogrammen dient das College of American Pathologists (CAP) Patienten, Pathologen und der Öffentlichkeit, indem es sich weltweit für die Pathologie und Labormedizin einsetzt und Spitzenleistungen in diesen Bereichen fördert. Weitere Informationen finden Sie im Jahresbericht des CAP (CAP Annual Report) unter cap.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

