Es ist das größte internationale Photovoltaik-Projekt des deutschen EPC-Unternehmens. Der Bau des Solarparks soll in den kommenden Monaten beginnen.Belectric hat einen Großauftrag aus Israel für den Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 120 Megawatt erhalten. Gemeinsam mit dem dort ansässigen Unternehmen Solel Boneh Ltd. - mit der die israelische Belectric-Tochter ein Joint Venture für das Projekt gründete - werde das schlüsselfertige Photovoltaik-Kraftwerk geliefert, dass in der Nähe von Zeelim entstehen solle. Die Bauarbeiten könnten in den kommenden Monaten beginnen, da alle Projektdetails ...

