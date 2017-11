Zockerhallen und Internet machen staatlichen Spielstätten das Leben schwer. Die sehen ihre Zukunft: in ihrer glamourösen Vergangenheit.

Der Asiate im hellen Nadelstreifenanzug hat einen Stapel Jetons vor sich, nimmt ein paar davon und platziert sie auf die Sieben. Die Kugel rollt, nichts geht mehr, das Rad bleibt stehen, die Sieben gewinnt. Und der Chipstapel wächst.

Es ist Dienstagabend kurz nach halb neun in der Spielbank Bad Wiessee am Tegernsee, gut 50 Kilometer südlich von München. Hier sieht es aus, wie man sich ein Casino vorstellt, wenn man Dostojewskis "Spieler" gelesen oder James-Bond-Filme gesehen hat. Der Teppichboden ist rot, die Croupiers tragen Fliege, und auch die Besucher haben sich schick gemacht. Eine jüngere Dame beklagt sich darüber, dass sie gerade verloren hat. Rot oder Schwarz. Glück oder Pech, Erfolg oder Scheitern. Das ist es, was die Menschen nach Bad Wiessee zieht.

Doch der Reiz der gehobenen Zockerei ist in den vergangenen Jahren verblasst. Viel Kundschaft ist ins Internet und in die weniger regulierten, weniger glamourösen Spielhallen abgewandert. Spielbanken zählten 2007 noch 8,9 Millionen Besucher, 2015 nur noch 5,6 Millionen. Im vergangenen Jahr schrieben in Bayern außer Bad Wiessee nur zwei von neun Casinos schwarze Zahlen. Die vier staatlich betriebenen Spielbanken in Nordrhein-Westfalen machten zusammen fast drei Millionen Euro Verlust. In Erfurt hat das Casino schon 2014 geschlossen.

Seither gibt es in Deutschland noch 35 Spielbanken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft; 28 weitere Standorte betreiben private Anbieter mit staatlicher Konzession. Während sich in Baden-Baden, Wiesbaden und Bad Homburg früher vor allem die feine Gesellschaft unter Kronleuchtern am Roulettetisch traf, ist der Zugang heute deutlich offener. "Die Zielgruppe ist in den vergangenen Jahrzehnten mehr in die Mitte gerückt", sagt Otto Wulferding, der Vorsitzende des Deutschen Spielbankenverbandes. Und so haben sich im Parkhaus vor dem Casino in Bad Wiessee an diesem Abend neben einem Jaguar auch Kleinwagen von Opel und Citroën eingereiht. Drinnen im Bistro knabbert eine ältere Dame an einer Pizza Jackpot für 10,90 Euro. Und an den Roulettetischen sind Spieler schon mit einem Mindesteinsatz von einem Euro dabei.

Wirklich demokratisiert haben die Spielbanken seit den Achtzigerjahren aber vor allem die Automaten. Wo das sogenannte Kleine Spiel angeboten wird, können Besucher ihr Sakko zu Hause lassen und mit noch geringeren Einsätzen zocken. Fast drei Viertel ihrer Bruttospielerträge machen die Casinos heute mit den einarmigen Banditen. Bruttospielerträge, das bedeutet: Einsätze abzüglich ausgezahlter Gewinne.

Doch was das Automatenspiel anbelangt, so stehen die Staatscasinos auch in unmittelbarer Konkurrenz zu Spielhallen und Gaststätten. Deren Marktanteil liegt bei mehr als 50 Prozent am gesamten Umsatz mit reguliertem Glücksspiel. Ungleiche ...

