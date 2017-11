Mindestabstände zwischen Spielstätten sollen die Spielsucht eindämmen. Aber tun sie das wirklich? Experten zweifeln.

Die Luft in Ute Massings Reich ist erfüllt von kaltem Rauch und den munteren Melodien einer Handvoll Geldspielgeräte. Die bunten Lichter der Automaten blinken, ein Mann wirft Geldstück um Geldstück in ein Gerät und starrt gebannt auf die kreisenden Glückssymbole, am Automaten neben ihm fallen klackernd ein paar Münzen ins Greiffach.

Massings Schritte versinken im Teppichboden, als sie an Spielern und lebensgroßen Plastikfiguren römischer Gladiatoren vorbei an die frische Luft tritt. Keine fünf Schritte neben ihrer Spielhalle, dem Casinodrom in Bingen am Rhein, liegt mit dem Löwenplay schon die nächste.

Und das ist ein Problem.

Viele Jahre haben beide Spielhallen friedlich nebeneinander existiert. "Es gab nie Probleme", sagt Massing. Das sieht die Politik anders. Um die Suchtgefahr beim "kleinen Spiel" unter Kontrolle zu bekommen, hat sie die Gangart gegenüber der Automatenbranche verschärft. Ein Hauptinstrument ist die sogenannte Abstandsregelung. Sie schreibt eine Mindestdistanz zwischen Spielhallen vor. Das kann nicht nur zu abstrusen Ergebnissen führen. Sondern es gibt auch Experten, die bezweifeln, dass die Ausdünnung des Angebots einen Beitrag zur Eindämmung der Spielsucht leisten kann.

Das Daddeln an Glücksspielautomaten hat die Optik deutscher Innenstädte und Bahnhofsviertel verändert, in denen sich oft eine Halle an die nächste reiht. Damit soll bald Schluss sein. Wie ...

