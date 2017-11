Die CDU und die SPD befinden sich bei ihren Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen auf einem sehr guten Weg. Selbst bei einem Streitpunkt - der Inklusion an Schulen - ist bereits ein Kompromiss gefunden worden.

In Niedersachsen stehen die Verhandlungen über eine große Koalition von SPD und CDU vor dem Abschluss. "Ich denke, wir werden heute fertig werden", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover vor Beginn der Verhandlungsrunde. Ähnlich sieht es Ministerpräsident und SPD-Landeschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...