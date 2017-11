Die Zahl der Frauen in Führungspositionen wächst nur langsam. In 185 börsennotierten Unternehmen sind laut einer Studie nur 27,6 Prozent Frauen in Aufsichtsräten.

Die Zahl der Frauen in Führungspositionen wächst nur langsam. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste Index der Organisation "FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte", der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Bei 185 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen der Privatwirtschaft sind demnach - Stand 31. Oktober - 27,6 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten präsent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...