Es ist bereits der zweite Tag in dieser Woche, an dem der Bitcoin-Preis (BTCUSD) explodiert und sich von einem Rückgang um 30% in der letzten Woche deutlich erholt hat. Obwohl der Preis immer noch rund $700 unter dem Allzeithoch der letzten Woche liegt, sieht es so aus, als ob Bedenken, dass Bitcoin von Bitcoin Cash dominiert werden könnte, nachgelassen haben. Darüber hinaus wurde der Bitcoin-Preis von den Nachrichten aufrecht gehalten, dass die CME Bitcoin-Futures bereits im nächsten Monat starten könnte. ...

