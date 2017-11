DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GRIECHENLAND 12-34 12 GR0138006722 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-26 4 GR0128013704 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-37 15 GR0138009759 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-40 18 GR0138012787 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-38 16 GR0138010765 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-25 3 GR0128012698 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-24 2 GR0128011682 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-39 17 GR0138011771 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-32 10 GR0133010232 16.11.2017 HZE/EOT

GRIECHENLAND 12-42 20 GR0138014809 16.11.2017 HZE/EOT