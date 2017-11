Bern - Da die Preise für Eigenheime auch ausserhalb der Zentren weiter steigen, ist für 93% der Haushalte ein Eigenheim unbezahlbar. Zudem seien viele Eigentümer an ihrer Tragbarkeitsgrenze, sagte Immobilienexperte Donato Scognamiglio.

Der Traum vom Eigenheim ist laut dem Leiter des Immobiliendienstleisters IAZI auch für viele Gutverdienende unerfüllbar geworden. In Zürich verteuerten sich die Eigenheimpreise die letzten 10 Jahre um 73%, in Basel um 53% und in Genf um 59%. Die Teuerung betraf aber auch Luzern (48%), Lugano (47%) und Sion (56%). Um mehr als einen Drittel erhöhten sich die Preise zudem in St. Gallen (36%), Chur (34%) und Bern (36%). Rund 40% der Schweizerinnen und Schweizer besitzen ein Eigenheim und die, die noch eines suchen, kriegen immer weniger für ihr Geld.

Gemäss IAZI konnte sich ein Haushalt mit einem Jahreseinkommen von 120'000 Franken und Eigenmitteln von 150'000 CHF in Zürich im Jahr 2000 eine Wohnung von 109 Quadratmetern leisten. Letztes Jahr lag für dieses Geld noch eine 58-Quadratmeter-Wohnung drin.

Weitere Finanzierungshürden befürchtet

Im Kanton Zug und der Innerschweiz sei die Entwicklung ähnlich - weil sich der Immobilienboom in Zürich bis ...

