ROUNDUP: US-Finanzinvestor Cerberus steigt auch bei der Deutschen Bank ein

FRANKFURT - Keine vier Monate nach dem großen Einstieg bei der Commerzbank ist der US-Finanzinvestor Cerberus nun auch bei der Deutschen Bank an Bord. Dies ließ am Markt erneut Fusionsspekulationen hochkochen. Einer Stimmrechtsmitteilung vom Mittwoch zufolge hat sich Cerberus-Gründer Stephen Feinberg einen Anteil von 3,00 Prozent gesichert. "Wir begrüßen jeden Investor", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank in Frankfurt.

ROUNDUP 3: Airbus fädelt in Dubai Rekordauftrag über 430 Flugzeuge ein

DUBAI/TOULOUSE - Mit der größten Flugzeug-Bestellung seiner Geschichte hat Airbus auf der Luftfahrtmesse in Dubai aufgetrumpft. Der US-Investor Indigo Partners kündigte am Mittwoch den Kauf von 430 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Familie des europäischen Herstellers an. Sie sollen bei vier Billigfluglinien eingesetzt werden. Die Airlines unterzeichneten einen Vorvertrag, der laut Preisliste einen Wert von 49,5 Milliarden US-Dollar (42,2 Mrd Euro) hat. Bei Aufträgen dieser Art sind jedoch hohe Rabatte üblich.

Kreise: HVB-Chef Weimer ist Favorit für Chefposten bei der Deutschen Börse

FRANKFURT - Ein namhafter Banker könnte neuer Chef der von einer Insideraffäre gebeutelten Deutschen Börse werden. Der momentane Vorstandssprecher der Münchener HypoVereinsbank, Theodor Weimer, sei Favorit für die Nachfolge des zum Jahresende ausscheidenden Carsten Kengeter, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

ProSiebenSat.1-Programm für dicke, arme Couch Potatoes

MÜNCHEN - ProSiebenSat.1 -Chef Thomas Ebeling hat ein wenig schmeichelhaftes Bild seiner Fernsehzuschauer gezeichnet: "Es gibt Menschen, ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm, die immer noch gerne auf dem Sofa sitzen, sich zurücklehnen und gerne unterhalten werden wollen. Das ist eine Kernzielgruppe, die sich nicht ändert", sagte der Vorstandschef kürzlich vor Aktienanalysten.

ROUNDUP 2: Razzia in VW-Chefetage - verdienen Betriebsräte zu viel?

WOLFSBURG - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig lässt nicht locker: Wegen Untreueverdachts gegen Volkswagen -Topmanager bei Zahlungen an Betriebsräte haben Staatsanwälte und Steuerfahnder Büros der Führungsspitze durchsucht. Auch das Büro von Betriebsratschef Bernd Osterloh nahmen die Fahnder unter die Lupe. "Gleichwohl ist der Sachstand unverändert: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten sich nach wie vor nicht gegen Bernd Osterloh", betonte ein Sprecher des Konzernbetriebsrats am Mittwoch.

Deutschland nicht unter zehn am besten vernetzten Ländern der Welt

GENF - Deutschland hat sich in einem UN-Ranking der am besten vernetzten Gesellschaften der Welt in diesem Jahr um einen Platz verbessert, schafft aber nicht die Top Ten. Gemessen an der Zahl der Telefon- und Mobilverträge und Internetnutzer sowie Indikatoren zum Bildungsniveau erreichte Deutschland Platz 12, nach Platz 13 im vergangenen Jahr. Sieger ist Island vor Südkorea, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hervorgeht. Die beiden Länder tauschten die Plätze an der Spitze.

ROUNDUP: Lanxess nach operativem Gewinnsprung optimistischer - Aktie fällt aber

KÖLN - Der Chemiekonzern Lanxess wird nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Rückenwind lieferte insbesondere die im April abgeschlossene Übernahme des US-Unternehmens Chemtura. Aber auch das Tagesgeschäft lief gut, während sich der wieder stärkere Euro negativ auswirkte. "Lanxess ist gut in Fahrt", sagte Konzernchef Matthias Zachert am Mittwoch in Köln laut Mitteilung.

Bausoftwarehersteller RIB übernimmt Beteiligung in Australien

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller RIB Software übernimmt den Kalkulationsspezialisten Exactal. Die Beteiligung an dem australischen Anbieter stockten die Stuttgarter von einem auf drei Viertel auf, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Kaufpreis basiere auf einer Unternehmensbewertung von 24,4 Millionen Euro. Mit der Übernahme des australischen Marktführers von Kalkulationssoftware baue RIB seine Präsenz im englischsprachigen Raum aus, sagte Vorstandschef Thomas Wolf.

ROUNDUP: Wirecard-Gewinne sprudeln dank Online-Shopping

ASCHHEIM/MÜNCHEN - Der Trend zum Einkaufen im Internet sorgt beim Bezahldienstleister Wirecard weiter für kräftig sprudelnde Gewinne. Das TecDax -Schwergewicht, das Händlern im Internet und im Laden die Abwicklung von Zahlungen über verschiedene Wege anbietet, konnte auch im dritten Quartal weiter deutlich zulegen. Der Gewinn kletterte um fast 30 Prozent auf 64 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte.

ROUNDUP: Auslandsvermietung gibt Sixt kräftig Schwung

PULLACH - Deutschlands größter Autovermieter Sixt hat mit einem stark wachsenden Auslandsgeschäft bis September schon mehr verdient als im gesamten Vorjahr - und für 2018 einen weiteren Rekordgewinn in Aussicht gestellt. "Alle Ampeln stehen auf grün", sagte Firmengründer und Vorstandschef Erich Sixt am Mittwoch in Pullach bei München.

ROUNDUP: Chefwechsel bei Bayer im Geschäft mit rezeptfreien Mitteln

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer wechselt die Führung im schwächelnden Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten aus. Zum 1. März 2018 werde der Nestle-Manager Heiko Schipper in den Vorstand berufen, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Leverkusen mit. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen. Der 48-Jährige werde Nachfolger von Erica Mann als Leiter der Division "Consumer Health" in Basel. Das Geschäft mit Klassikern wie etwa dem Bayer-Schmerzmittel Aspirin, dem Allergiemittel Claritin oder der Wundsalbe Bepanthen lief zuletzt nicht rund. Bayer musste im Sommer auch deshalb die Konzernprognose für das Gesamtjahr kappen.

Billigflieger Flydubai bestellt 175 Boeing-Jets

DUBAI - Nach Airbus hat auch der US-Flugzeugbauer Boeing auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen Riesenauftrag eingefädelt. Der arabische Billigflieger Flydubai will 175 Mittelstreckenjets in der modernisierten Neuauflage 737-MAX kaufen, wie beide Seiten am Mittwoch auf der Air Show bekanntgaben. Zudem sichere sich die Airline Kaufoptionen über 50 weitere Jets der Reihe. Flydubai hat dabei die drei verschieden langen Varianten MAX-8, MAX-9 und MAX-10 auf dem Zettel, die Platz für mehr oder weniger Fluggäste bieten.

