IDEMIA, ein globaler Anbieter von Leistungen zum Schutz von vertrauenswürdigen Identitäten in einer zunehmend digitalisierten Welt, stellt ein komplettes biometrisches System für die Fluggastabfertigung an Terminal 4 des Flughafens Changi in Singapur bereit. Das Terminal wurde am 31. Oktober 2017 eröffnet.

IDEMIA (früher OT-Morpho) ist bestrebt, die Voraussetzungen zu schaffen, damit die Menschen sicher kommunizieren, sich vernetzen, wählen, sich bewegen und reisen können, und den Endbenutzern gleichzeig einmaligen Komfort zu bieten.

Im September 2015 beauftragte der Flughafen Changi - der zum fünften Mal in Folge als weltweit bester Flughafen bewertet wurde1 IDEMIA mit der Bereitstellung eines biometrischen Identifizierungs- und Authentifizierungsservices für den Passagierstrom durch das innovativste Terminal des Flughafens.

Die gewählte Lösung basiert auf der Flughafenlösung MorphoPass von IDEMIA. Sie umfasst automatische Identitätsprüfungen der Passagiere mithilfe der Gesichtserkennung an allen Abfertigungskontrollpunkten. Das System beinhaltet eine zentralisierte Plattform, mit der die Fluggesellschaften und der Flughafen die verschiedenen Schritte zur Authentifizierung und Identifizierung von Passagieren verwalten.

MorphoFace (ein bahnbrechendes Gerät zur Gesichtserkennung) und MorphoWay (eine vollautomatisierte Schleuse für die Grenzkontrolle und intelligentes Boarding) sind Teil dieser durchgängigen Lösung und werden an Terminal 4 des Flughafens Changi im Rahmen des Programms Fast and Seamless Travel (FAST) im vollen Umfang eingesetzt. Am T4 können bis zu 16 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt werden.

"IDEMIA freut sich, zu einer sicheren und innovativen, nahtlosen Abfertigung an Terminal 4 für die Passagiere beizutragen, um den Reisenden ein optimales Kundenerlebnis zu bieten. Wir sind stolz, am Flughafen Changi an der Realisierung des Flughafens der Zukunft mitzuwirken, indem wir das Beste aus biometrischer Präzision, Gestaltungseffizienz und Programmausführung kombinieren", erklärte Philippe Larcher, Executive Vice President Public Security bei IDEMIA.

Vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Passagierzahlen an Flughäfen (2016: um 6,3 auf 3,7 Milliarden und 700 neue Strecken2), wird die Notwendigkeit der Passagieridentifizierung, verknüpft mit strengen Sicherheitsstandards, immer dringlicher.

IDEMIA strebt mithilfe neuartiger und komfortabler Lösungen den Schutz der Passagiere an, sodass ihre Sicherheit rundum gewährleistet ist, macht dabei jedoch keinerlei Abstriche bei den Sicherheitsstandards. Mit MorphoPass, MorphoFace und MorphoWay leistet IDEMIA einen wichtigen Beitrag zum nahtlosen und sicheren Reisen der Passagiere

Über IDEMIA

OT-Morpho firmiert nun unter dem Namen IDEMIA und ist der global führende Anbieter zuverlässiger Identifizierungsdienstleistungen für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, Bürger und Verbraucher zu befähigen, auf die neuartigen, in einer vernetzten Umwelt mögliche Art und Weise zu interagieren, zu bezahlen, Verbindung aufzunehmen, zu reisen und zu wählen.

In der Welt, in der wir leben, ist die Sicherung unserer Identität von höchster Bedeutung. Mit unserem Eintreten für "Augmented Identity" haben wir die Art und Weise revolutioniert, wie wir denken, produzieren, wie wir dieses Gut für den Einzelnen oder für Objekte nutzen und schützen. Wir garantieren Vertraulichkeit und Vertrauenswürdigkeit und gewährleisten sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, identitätsbezogene Leistungen, Sicherheit und IoT.

IDEMIA, aus der Verbindung von OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) hervorgegangen, erzielt einen Umsatzerlös von knapp 3 Mrd. Euro. Im neuen Unternehmen sind 14.000 Mitarbeiter mit über 80 Nationalitäten beschäftigt, die Kunden in 180 Ländern betreuen.

