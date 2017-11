Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat einen neuen Großaktionär. Der Finanzinvestor Cerberus hat sich einen Anteil von 3 Prozent an dem Unternehmen gesichert, wie aus einer Pflichtmitteilung der Deutschen Bank hervorgeht.

Cerberus reiht sich unter den Großaktionären der Deutschen Bank hinter der chinesischen HNA Group, deren Beteiligung in Höhe von 9,9 Prozent von der Investmentgesellschaft C-Quadrat gehalten wird, und dem US-Vermögensverwalter Blackrock ein, der knapp 6,5 Prozent der Anteile hält. Zu den weiteren Großaktionären der Bank zählen jeweils die Gesellschaften Paramount Services Holdings und Supreme Universal Holdings, hinter denen Investoren aus Katar stehen.

"Wir begrüßen jeden Investor, der an das Wertpotenzial der Deutsche-Bank-Aktie glaubt", sagte ein Sprecher der Bank.

Cerberus ist sehr umtriebig in der europäischen Bankenlandschaft. Im Juli stieg der Investor mit gut 5 Prozent bei der Commerzbank ein. Die österreichische Bank Bawag hat Cerberus jüngst an die Börse gebracht. Der Investor gilt auch als Interessent an der HSH Nordbank.

