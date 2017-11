Die globale Erderwärmung könnte dank der Bemühungen von China und Indien in Sachen Umweltschutz geringer ausfallen als bisher angenommen.

Dank einer strengeren Klimapolitik in China und Indien dürfte die globale Erderwärmung einer Studie zufolge etwas weniger schlimm ausfallen als bisher angenommen. Bis zum Jahr 2100 werde die Temperatur auf der Erde wohl um 3,4 Prozent steigen, heißt es in dem am Mittwoch bei der Klimakonferenz in Bonn veröffentlichten "Carbon Action Tracker" (CAT), an dem drei unabhängige europäische Forschungsgruppen beteiligt sind. Vor einem Jahr wurde noch ein Anstieg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...