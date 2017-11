Es herrscht weiter Uneinigkeit bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen. FDP, CDU /CSU und Grüne konnten sich bisher auf kein Europa-Programm einigen.

Die "Jamaika"-Sondierer haben sich auch am Mittwoch auf Chefebene zunächst nicht über ein Europa-Programm einer gemeinsamen Koalition einigen können. In dem Reuters vorliegenden Sondierungspapier, das den Stand der Beratungen am Mittwoch zusammenfasst, heißt es, dass es vor allem bei der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion und der Bankenunion noch große Differenzen gibt. Diese sollen nun in der Sondierungs-Schlussrunde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geklärt werden.

Vor allem die FDP lehnt einen Stabilitätsmechanismus zur Abfederung von wirtschaftlichen Erschütterungen ...

