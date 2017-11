Liebe Trader,

Die heute vorgelegten Zahlen aus Q3 haben die Aktien von K+S massiv unter Druck gebracht und für einen deutlichen Abverkauf zurück auf die Augusttiefs gedrückt. Trotz eines Hoffnungsschimmers zumindest beim bereinigten Nettogewinn i. H. von 1,5 Millionen Euro wurden sämtliche anderen Prognosen nicht erfüllt. Bei der technischen Auswertung lassen sich bislang keinerlei Fortschritte bei dem seit Mitte 2008 bestehenden Abwärtstrendkanal erkennen. Nach wie vor beherrscht Abgabebereitschaft das Kursgeschehen bei K+S. Seit Beginn dieses Jahres befindet sich das Papier des Unternehmens in einem untergeordneten Abwärtstrendkanal und bastelte seit Mitte August an einer eindeutigen SKS-Trendwendeformation, die mit dem heutigen Rückfall aktiviert worden ist und nun größeres Kurspotenzial zur Unterseite freigesetzt hat.

Short-Chance:

Der eindeutige Rückfall der Kursnotierungen auf die Augusttiefs um 19,43 Euro dürfte sich nach Auflösung der vorliegenden Formation fortsetzen und bis in den Bereich der Unterstützung von 17,57 Euro weiter abwärts reichen. Genau auf diesen Kursrückgang können nun interessierte und spekulativ orientierte Anleger mittels eines Short-Investments setzen und dabei eine schnelle Rendite erzielen - denn der Anlagehorizont beläuft sich bei diesem Trade auf nur wenige Wochen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch oberhalb von 21,00 Euro aufhalten, da mit einem baldigen Rebound gerechnet werden muss. Merklich aufhellen dürfte sich das Chartbild aber erst oberhalb von 21,97 Euro, in diesem Fall könnten die Oktoberhochs bei 23,34 Euro sowie die darüber liegende Abwärtstrendkanalbegrenzung um 23,75 Euro angesteuert werden.

Einstieg per Market-Sell-Order: 19,51 Euro

Kursziel: 17,57 Euro

Stopp: > 21,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,49 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



K+S AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 19,51 Euro; 15:05 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

