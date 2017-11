FMW-Redaktion

Nachdem Emirates Airbus gestern unter Druck setzte wegen Bestellungen zum A380, kommt die heutige Nachricht wie ein Segen für die Airbus-Aktie. Man sackt die größte Flugzeug-Bestellung seiner Geschichte ein. Indigo Partners aus den USA will 430 Mittelstrecken-Modelle vom Typ A320neo kaufen. Nach offizieller Liste wären das 49,5 Milliarden Dollar, aber mit kräftigen Rabatten dürfte diese Summe kleiner ausfallen.

Indigo hält Anteile an den Fluggesellschaften JetSmart (Chile), Volaris (Mexiko), Frontier Airlines (USA) und Wizz Air (Ungarn). Dort sollen die Maschinen zum Einsatz kommen. Das dürfte Airbus gegenüber Boeing wieder gut nach vorne pushen in diesem entscheidenden Marktsegment! Die Airbus-Aktie notiert aktuell mit +1,9%, war aber heute schon stärker im Plus. Sie eröffnete bei 86,84 Euro, und fiel seitdem bis jetzt auf 84,94 Euro. Aber wie gesagt, immer noch ein Plus!

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank-Aktie ist im Aufwind. Erst Anfang der Woche wurde vermeldet, dass Morgan Stanley sich knapp 7% der Aktien gesichert hatte. Heute nun folgt die Nachricht, dass der US-Investor "Cerberus" 3% der Aktien gekauft hat. Erst im Juli hatte Cerberus 5% an der Commerzbank gekauft. Und die Deutsche Bank? Bei der wird es immer "lustiger und spannender", möchte man da sagen. Renditehungrige Private Equity-Fonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...