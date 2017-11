Die Erderwärmung wird wohl nicht so schlimm ausfallen, wie zunächst angenommen. Besonders die Fortschritte Chinas und Indiens haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung - im Gegensatz zu Trump.

Dank einer strengeren Klimapolitik in China und Indien dürfte die globale Erderwärmung einer Studie zufolge etwas weniger schlimm ausfallen als bisher angenommen. Bis zum Jahr 2100 werde die Temperatur auf der Erde wohl um 3,4 Prozent steigen, heißt es in dem am Mittwoch bei der Klimakonferenz in Bonn veröffentlichten "Carbon Action Tracker" (CAT), an dem drei unabhängige europäische Forschungsgruppen beteiligt sind. ...

