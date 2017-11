Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute bekannt, dass es endgültige Vereinbarungen zur Übernahme der in Luxemburg ansässigen Syncordis S.A., einem Anbieter von Core-Banking-Implementierungsdienstleistungen, sowie deren Tochtergesellschaften in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg und Indien unterzeichnet habe.

Im Jahr 2004 gegründet legt Syncordis seinen Fokus ausschließlich auf die Temenos Digital Suites, was sie als führenden unabhängigen reinen Temenos-Spezialisten positioniert. Syncordis hat branchenführende Akzeleratoren entwickelt, die schnellere und konsistentere Temenos-Implementierungen unterstützen und Chancen bei der Modernisierung von Core-Banking-Produkten in wachstumsstarken Märkten erfassen. Europa ist ein Wachstumsmarkt für LTI, daher erzeugt die Hinzufügung dieser Nischenkompetenzen stärkere Synergien mit der breiten Wissensbasis des Unternehmens im Bereich der Bank- und Finanzdienstleistungen.

Bei der Bekanntgabe der Übernahme bemerkte Sanjay Jalona, CEO Managing Director von LTI: "Die Global Banking IT-Ausgaben werden in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach steigen, dazu investieren insbesondere in Europa derzeit mehrere Banken in die Modernisierung ihrer Core-Banking-Programme. Dies ist für unsere Verhältnisse ein äußerst synergistischer Schritt, weil Syncordis einer der führenden Dienstleister Europas auf dem Gebiet der Core-Banking-Implementierung ist, der über Blue-Chip-Kunden und einzigartiger Expertise zur Beschleunigung von Implementierungen verfügt. Diese Übernahme bekräftigt unser Engagement im Bankensektor und für Europa. Ich freue mich sehr, die Kunden, Mitarbeiter und Partner von Syncordis bei LTI willkommen zu heißen und freue mich auf die weiterhin bestehende Unternehmensführung durch Guillaume, Luc und dem Syncordis-Management."

Guillaume Desjonqueres, Gründer und CEO der Syncordis SA, sagte: "Im Laufe der Jahre hat sich Syncordis die beneidenswerte Reputation als führender unabhängiger Spezialist für Core-Banking-Implementierungen in Europa aufgebaut. Core-Banking birgt große Marktchancen und Syncordis hat sich jetzt als natürlicher Partner für diesen transformativen Deal auf der Basis der digitalen Temenos Banking Suites positioniert. Die forcierten Abschlüsse von Temenos-Deals und das Wachstum der Pipeline bringt uns kurz- und mittelfristig in eine gute Position. Daher sehen wir eine enorme strategische Übereinstimmung mit der LTI-Zielsetzung, ihren Footprint im europäischen Bankensektor auszuweiten und weiter Marktanteile hinzuzugewinnen. Gemeinsam können wir unsere Kunden noch wettbewerbsfähiger machen und innovative Dienstleistungen und ein digitales Kundenerlebnis schaffen."

Luc Gesquiere, Gründer COO der Syncordis SA, sagte: "Die Kombination aus LTI und Syncordis schafft eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und entspricht den Anforderungen unserer Kunden und Mitarbeiter sowie unseres Partners Temenos in hervorragender Weise. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Zusammenschluss und zuversichtlich, aufgrund von Größe und Vorhersehbarkeit unser Wachstum beschleunigen zu können. Zusammen mit LTI bauen wir die Führungsposition von Syncordis bei der Implementierung der Temenos Digital Suites in Europa weiter aus. Ich und das gesamte Führungsteam von Syncordis setzen uns für unseren zukünftigen Erfolg ein."

Über LTI

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 250 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen in Bereichen wie Mobilfunk, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Wir wurden vor 20 Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Limited gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Information finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global

Über Syncordis

Syncordis SA ist ein reiner Core-Banking-Spezialist für Temenos und in Luxemburg ansässig. Sie verfügt über mehr als 120 Temenos-Berater und -Büros in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Indien. Im Dezember 2004 in Luxemburg gegründet, bietet die Syncordis SA Business- und IT-Beratungsleistungen mit ausschließlicher Fokussierung auf die Temenos Digital Suites. Die Implementierungs-, Helpdesk-, Überwachungs- und Anwendungssupportleistungen von Syncordis unterstützen Kunden dabei, Risiken zu mindern, ihre Effizienz zu steigern und die Qualität ihrer Banksysteme zu erhöhen, was dazu führt, dass betriebswirtschaftliche Anforderungen zu sehr kostengünstigen Bedingungen erfüllt werden. Dank des Kundenfokusmodells genießt Syncordis beispiellosen Erfolg in Bezug auf Kundenzufriedenheit und erfolgreiche Projektabschlüsse im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen. Diese Reputation ist der Grundstein des Erfolgs und schnellen Wachstums von Syncordis. Syncordis verfügt über reiche internationale Erfahrung bei der Durchführung von Projekten in mehr als 15 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Nahen Osten und Afrika, darunter Deutschland, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Belgien und Luxemburg. Weitere Informationen finden Sie unter www.syncordisconsulting.com

Contacts:

LTI

Neelian Homem

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

oder

Karin Bakis

Öffentlichkeits- und Medienarbeit USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com

oder

Katrina Dixon

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Europa

+44-771-475-3308

Katrina.dixon@lntinfotech.com