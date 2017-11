Europäische Indizes verlieren nach schlechter Stimmung an den asiatischen Märkten weiter an Wert Zurückgehende Rohstoffpreise setzen Energiesektor unter Druck DAX® (DE30 in der xStation 5) testet erneut einen wichtigen Unterstützungsbereich RWE-Aktie (RWE.DE) verliert nach Herabstufung der Santander Bank an Wert

Zusammenfassung:Am heutigen Handelstag hat sich die Stimmung an den Aktienmärkten weiterhin verschlechtert. Durch den Rückgang der Rohstoffpreise geraten insbesondere Aktien aus dem Energiesektor unter Druck. Nennenswert ist außerdem, dass an der Wall Street die Aktien von GE (GE.US) an die Verluste des Vortages anknüpfen. Die europäischen Marktteilnehmer könnten ebenfalls auf den stärkeren Euro reagieren, was sich auf die Gewinne der Exporteure auswirken würde.

DE30 bewegt sich wieder in der Nähe einer wichtigen Unterstützungszone. Stärkere Verkaufsimpulse könnten die Chancen eines Durchbruchs erhöhen. Quelle: xStation 5 Wenn man einen Blick auf den Tages-Chart vom DE30 wirft, ist zu erkennen, dass die Bullen ...

