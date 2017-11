Der Oktober ist - historisch gesehen - nicht unbedingt der allerbeste Börsenmonat. Das war in diesem Jahr jedoch gänzlich anders. Der DAX eilte von Rekord zu Rekord, die US-Indizes ebenfalls. Doch kann das tatsächlich so weitergehen? Auf was sollten Anleger sich jetzt einstellen? Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, bei Börse Stuttgart TV.