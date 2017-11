Nach dem Eingreifen der Armee steht Simbabwes Langzeitdiktator Robert Mugabe unter Hausarrest. Einst galt der 93-Jährige als Hoffnungsträger Afrikas, jetzt könnte ein Militärputsch das Ende seiner Herrschaft besiegeln.

Wenn die präsidiale Autokolonne durch den Nobelvorort Borrowdale rast, in dem Robert Mugabe in Harare (noch) lebt, fährt der gesamte Verkehr in einer widerwilligen Ehrerbietung für den Despoten sofort zur Seite. Selbst mit 93 Jahren schien Mugabe nur darauf bedacht, bis zu seinem Lebensende an der Macht zu bleiben - und dies auch öffentlich immer wieder zu bekunden.

Doch mit dem Alter und seinem bekannten Starrsinn, hat Simbabwes Langzeitpräsident zuletzt nicht nur seinen untrüglichen Machtinstinkt, sondern auch jeden Realitätsbezug verloren: Er entließ schließlich willkürlich den vor allem in Militärkreisen weithin beliebten Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa. Zeitgleich versuchte er, seine im Volk verhasste Frau Grace als dessen Nachfolgerin zu etablieren. Sie brachte das Fass für die Streitkräfte zum Überlaufen. Das wird Mugabe nun das Amt kosten.

Mit der Machtübernahme des Militärs scheint die lange Herrschaft Mugabes als Staatschef der einstigen britischen Kolonie Rhodesien jedenfalls an ein Ende gekommen zu sein. Soldaten unter dem Kommando des kurz zuvor von dem Diktator entlassenen Armeechefs Constantin Chiwenga hatten am späten Dienstag die Kontrolle über den Staatssender ZBC übernommen - ein in Afrika eigentlich untrügliches Zeichen für einen Coup.

Zeitgleich waren Panzer und Truppentransporter an allen wichtigen Kreuzungen und Zufahrtstrassen der Hauptstadt Harare aufgefahren. Mugabe und seine Frau wurden unter Hausarrest gestellt. Für Grace Mugabe wurde offenbar ausgehandelt, dass sie ins Exil gehen kann. Das dürfte irgendwo im Fernen Osten sein, wo Mugabe wegen seines Prostatakrebs auch medizinisch seit langem behandelt wird.

Die Situation selbst war auch am Mittwochmittag noch immer verworren. In einer ersten Erklärung kurz nach der Machtübernahme hatte das Militär von Mugabe noch immer als "Präsidenten" gesprochen und versichert, dass er wohlauf sei. Gleichzeitig hieß es, dass die Übernahme der Macht durch die Streitkräfte "auf Kriminelle im Dunstkreis des Präsidenten" abziele, die für den wirtschaftlichen Niedergang des Landes verantwortlich seien - ein klarer Hinweis auf die für ihre vielen Einkaufsbummel im Ausland berühmt-berüchtigte Grace Mugabe und ihre mehrheitlich jungen Unterstützer in der Partei. Der ausgeprägte Hang der First Lady zum Luxus wird ihr in einem Land sehr übel genommen, in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...