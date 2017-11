Lange nach dem Start kämpft Airbus noch mit Problemen beim A320neo und fährt trotzdem den größten Auftrag der Geschichte ein. Warum das Sorgenkind ein Umsatzgarant ist - und was sein Erfolg für die Industrie bedeutet.

Die diesjährige Luftfahrtmesse in Dubai war für Airbus bisher eine traurige Angelegenheit. Statt größerer Aufträge gab es für den europäischen Luftfahrtriesen höchstens Demütigungen. Am Sonntag etwa bat Emirates als wichtigster Kunde für den flügellahmen Superjumbo A380 die Airbus-Manager in einen großen Konferenzraum. Die Hoffnung, nun endlich ein paar Dutzend des Riesenfliegers zu verkaufen, verflog schnell. Die Airbus-Vertreter durften offenbar zusehen, wie ihre Erzrivalen von Boeing 40 Langstreckenflugzeuge des Modells 787 Dreamliner verkauften.

Doch dann kam Bill Franke. Der Chefs des US-Finanzinvestors Indigo Partner verschaffte Airbus den bislang größten Auftrag seiner Geschichte.

Die Fluglinien Frontier Airlines (USA), JetSmart (Chile), Volaris (Mexiko) und Wizz Air (Ungarn), an denen Indigo Anteile hat, sollen insgesamt 430 Maschinen des Typs A320neo erhalten. Der zusammengerechnete Listenpreis: 49,5 Milliarden Dollar. Bei den Maschinen handelt es sich um 273 Exemplare in der Standardversion A320neo und 157 Flieger in der längsten Version A321neo.

Der Auftrag ist nicht nur wegen seiner Größe Neuland. Es ist die erste Bestellung, bei der ein Investor gleich für mehrere Fluglinien einkauft. Das sichert nicht nur Rabatte von dem Vernehmen nach fast 50 Prozent. Weil sich die Maschinen technisch sehr ähneln, kann Indigo die Maschinen je nach Bedarf zwischen seinen einzelnen Airlines hin und her schieben.

Das fällt dem 80-jährige Franke, der eigens in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen war, um den vorläufigen Vertrag mit Airbus auf der Dubai Air Show zu unterschreiben, leichter als anderen. Der vergleichsweise öffentlichkeitsscheu und in Europa unbekannte Manager gilt als Miterfinder des Ultra-Billigsegments in der Luftfahrt. Seine 2002 gegründete Indigo Partners setzt vor allem auf Fluggesellschaften mit einer ähnlichen eine Ultra-Billig-Strategie. Die Passagiere zahlen niedrige Basis-Preise, müssen aber alle Extras dazukaufen.

