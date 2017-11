Zug - Lakeside Partners und inacta, die beiden Initianten der erstmalig ausgetragenen Blockchain Competition (blockchain4insurance) geben die Top 10-Finalisten bekannt.

Diese Finalisten wetteifern am 22. November für den Gewinn von US$ 100'000: Blockchain InsurLab (Deutschland), Insurdata (Grossbritannien), CyberCar (USA), Eth-Covering (Schweiz), Reportix (Deutschland), NexusMutual (Grossbritannien), LoyaltyCoin (Schweiz), Tokimart (Grossbritannien), Blocksure (Grossbritannien) and HelperBit (Italien).

Aus über 100 Bewerbungen und 31 verschiedenen Ländern wurden die Finalisten von einer hochkarätigen Jury selektiert - bestehend aus 17 Blockchain- und Technologieexperten, erfahrenen Investoren, Rechtsexperten und Vertreter der Versicherungsindustrie wie z. B. Pax, Basler Versicherungen Helsana und Suva.

Für Ian Simpson, Head Marketing & Communications bei Lakeside Partners und Projektkoordinator bei der Blockchain Competition, hat sich gezeigt, dass die mitwirkenden Industriepartner wertvolle Einblicke in vielfältiger Hinsicht erhalten: «Einerseits lernten wir enorm unterschiedliche Teams kennen - sehr junge und ältere Menschen, etablierte Startups und ad-hoc zusammengestellte Teams, gestandene Unternehmer wie auch etwas unbedarft wirkende Bewerber. Auf der anderen Seite sahen wir coole, völlig neugedachte Anwendungen für Blockchain und Tokenization aus verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette.»

Die Präsentation der Top 10-Finalisten findet als einer der Höhepunkte im Rahmen des Blockchain Summit - Crypto Valley statt und zwar am 22. November 2017 im Theater Casino Zug.

An dieser Veranstaltung treffen sich Blockchain Pioniere, innovative Startups und Vertreter von führenden Industrieunternehmen. William Mougayar, General Partner bei Virtual Capital Ventures und Autor des Standardwerkes «The Business Blockchain», hält die Keynote und als Teilnehmer der Panel-Diskussion konnten die Crypto Valley-Koryphäen Mona El Isa (CEO Melonport), Vasiliy Suvorov (Vize-Präsident Crypto Valley Association), Mathias Ruch (Managing Partner Lakeside Partners) und Luka Müller (MME ...

