NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street bleiben die Blicke am Mittwoch nach unten gerichtet. Der Dow Jones Industrial fiel nach einer Handelsstunde um 0,54 Prozent auf 23 282,23 Punkte. Börsianer sprachen weiterhin von Gewinnmitnahmen, nachdem der Dow vor rund einer Woche eine Bestmarke bei 23 602 Punkten erreicht hatte. Sein Plus im bisherigen Jahresverlauf summiert sich aber immer noch auf fast 18 Prozent.

Die Alarmglocken schrillen Marktbeobachtern zufolge aber weiterhin noch nicht. "Noch kann nicht von einem negativen Stimmungswandel gesprochen werden, sondern eher von einer Abkühlung der Stimmung nach der jüngsten Rekordrally", sagte ein Händler. Dazu tragen anhaltende Zweifel bei den Anlegern bei, dass US-Präsident Donald Trump seine vollmundigen Steuerversprechen noch umsetzen kann.

Die am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturdaten waren unterschiedlich ausgefallen. Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hatte sich im November stärker eingetrübt als erwartet. Die Inflationsdaten waren wie erwarte ausgefallen während die Einzelhandelsumsätze im Oktober überraschend gestiegen waren.

Vor diesem Hintergrund ging es am Mittwoch auch für die Indexkollegen des Dow nach unten. Der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,56 Prozent auf 2564,45 Zähler. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte gab um 0,60 Prozent auf 6255,75 Punkte nach.

Auf der Unternehmensseite belastete ein schwacher Ausblick der Handelskette Target im Einzelhandelssektor das Stimmungsbild. Während die Target-Aktien wegen einer schwachen Prognose für das wichtige Weihnachtsquartal um fast 9 Prozent absackten, wurden Aktien von Wal-Mart davon mit minus 0,69 Prozent in Mitleidenschaft gezogen. Die Branche leidet derzeit unter einem herben Preiskampf.

Zu den Verlierern gehörte außerdem die Ölbranche, weil der Ölpreis am Mittwoch auf Talfahrt blieb. Im Dow fielen die Aktien von ExxonMobil um 0,83 Prozent. Für die Aktien der beiden im S&P 500 notierten Ölfelddienstleister Halliburton und Schlumberger ging es noch deutlicher um 2 beziehungsweise 3 Prozent nach unten. ConocoPhillips verloren etwa 2 Prozent.

Im Dow gehörten Boeing nach schwankendem Auftakt mit 0,18 Prozent zu den wenigen Gewinnern. Im Fokus steht die Aktie weiterhin mit der Luftfahrtmesse in Dubai, wo der Flugzeugbauer einen Auftrag des Billigfliegers Flydubai über 175 Jets erhalten hatte. Bremsend wirkte hier, dass Konkurrent Airbus auf der Messe einen Rekordauftrag an Land gezogen hatte./tih

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0237 2017-11-15/16:55