BERLINN/BONN(Dow Jones)--In der mit Spannung erwarteten Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Weltklimakonferenz ist die CDU-Vorsitzende zum heftig umstrittenen Kohleausstieg vage geblieben. Merkel sagte den versammelten Vertretern der Weltgemeinschaft kein schnelles und umfassendes Aus für die Kohleverstromung zu, wie es Umweltverbände zuvor gefordert hatten. "Die Braunkohle muss einen wesentlichen Beitrag leisten", sagte Merkel vage.

Auch in einem reichen Land wie Deutschland seien die Diskussionen dazu hart. In den nächsten Tagen werde sie das mit den anderen Parteien in den Jamaika-Sondierungen "ganz präzise diskutieren".

Der Klimaschutz und der Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Braun- und Steinkohle ist einer der drei Knackpunkte der Gespräche. Bisher liegen Grüne, FDP und CDU/CSU 48 Stunden vor dem geplanten Ende der Verhandlungen noch erheblich auseinander. Die Grünen wollen bis 2020 die 20 schmutzigsten mit Kohle befeuerten Kraftwerke abstellen, damit Deutschland seine ehrgeizigen Klimaziele doch noch erreichen kann. Bis etwa 2030 soll dann ganz Schluss sein mit der Stromerzeugung aus Kohle.

Die Kanzlerin bekannte sich in ihrer Rede ausdrücklich zur Erfüllung des Pariser Abkommens, bis zur Mitte des Jahrhunderts kaum noch Energie aus Kohle, Öl oder Gas zu gewinnen. "Wir müssen unseren Worte Taten folgen lassen. Wir in Deutschland werden uns mühen", versprach sie.

Am Abend wird Merkel weiter über die Bildung eines Jamaika-Bündnisses verhandeln. In Deutschland kommen noch 40 Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken.

