Liebe Leser,

der Preis für eine Feinunze Gold verzeichnet in dieser Woche einen leichten Anstieg auf 1.285 US-Dollar. Begünstigt wird dieser Anstieg durch einen schwächeren US-Dollar. Der US-Dollar Index hat bereits in der vergangenen Woche in Erwartung einer nicht durchgesetzten US-Steuerreform negativ geschlossen. In dieser Woche schreiten die Debatten und Abstimmungen voran.

Politische Unsicherheit schwächt US-Dollar

Die politisch bedingte Unsicherheit bleibt also weiter ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...