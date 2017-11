New York - An der Wall Street bleiben die Blicke am Mittwoch nach unten gerichtet. Der Dow Jones Industrial fiel nach einer Handelsstunde um 0,54 Prozent auf 23 282,23 Punkte. Börsianer sprachen weiterhin von Gewinnmitnahmen, nachdem der Dow vor rund einer Woche eine Bestmarke bei 23 602 Punkten erreicht hatte. Sein Plus im bisherigen Jahresverlauf summiert sich aber immer noch auf fast 18 Prozent.

Die Alarmglocken schrillen Marktbeobachtern zufolge aber weiterhin noch nicht. "Noch kann nicht von einem negativen Stimmungswandel gesprochen werden, sondern eher von einer Abkühlung der Stimmung nach der jüngsten Rekordrally", sagte ein Händler. Dazu tragen anhaltende Zweifel bei den Anlegern bei, dass US-Präsident Donald Trump seine vollmundigen Steuerversprechen noch umsetzen kann.

Die am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturdaten

