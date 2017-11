Zürich (ots) - Eine Analyse von 100'000 Schweizer

LinkedIn-Profilen zeigt, zu welchen Unternehmen Arbeitnehmer im Laufe

ihrer Karriere besonders oft zurückkehren. Spitzenreiter ist die UBS,

bei der 20 Prozent der weltweit neu eingestellten Mitarbeiter eines

Jahres bereits einmal bei der Grossbank tätig waren. Aber auch Credit

Suisse, die Migros, SRF, die Beratungsfirma PwC oder Galderma haben

eine besonders hohe Zahl von Rückkehrern zu verzeichnen.



Für Firmen haben die Rückkehrer den Vorteil, dass sie schneller

ein hohes Produktivitätslevel erreichen und Kosten für die

Rekrutierung gespart werden können. Einzelne Unternehmen wie Credit

Suisse besitzen eigene Programme wie «Real Returns», um ehemalige

Mitarbeiter nach ihrer Kündigung weiterhin an das Unternehmen zu

binden und ihnen den Wiedereinstieg zu erleichtern.



Samuel Röllin, Employer Branding Advisor bei der Beratungsfirma

Universum, glaubt nicht, dass rückkehrende Mitarbeiter auf zu

grosszügige Arbeitsbedingungen hinweisen. «Wenn gute ehemalige

Mitarbeiter zurückkehren, dann bedeutet dies, dass sich der

Ex-Mitarbeiter wieder für eine Firma entscheidet, obwohl er alle ihre

Makel kennt.» Generell würde der Bumerang-Effekt in der Schweiz aber

noch zu wenig beachtet.



Die Analyse der «Handelszeitung» in Zusammenarbeit mit dem

Karriereportal LinkedIn berücksichtigte Schweizer LinkedIn-Profile,

die mindestens drei berufliche Stationen in ihrem Lebenslauf haben.



