Wien (pts025/15.11.2017/17:00) - CEE Assistance wird von einer Gruppe etablierter regionaler Assistancegesellschaften gebildet, welche Reisenden in 17 Ländern* bei Notfällen und Problemstellungen, wie etwa bei akuter Erkrankung, Unfällen, Autopannen, Haft bzw. Haftandrohung, Verlust von Zahlungsmitteln oder Dokumenten, mit gezielter Organisations- und Informationsleistung zur Seite steht. Initiator der Gruppe ist die seit 1999 bestehende Wiener Assistance und Contactcenter Gesellschaft Customer Care Solutions, welche als Head-Office die zentrale Anlaufstelle für eingehende Notrufe, sowie die Kontrolle über die Qualität und die Kosten der eingesetzten Hilfedienstleistungen übernimmt. "Der CEE-Raum", so Ferdi Akdag, Geschäftsführender Gesellschafter der Customer Care Solutons, "ist eine Ansammlung vieler relativ kleiner Länder mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Das macht das Ganze zu einer Art Grauzone was Assistanceleistungen betrifft, eben weil man für jedes Land einen eigenen Ansprechpartner braucht und eine flächendeckende Lösung nur unzureichend existiert. Darum haben wir uns dazu entschlossen, die Region für diesen Servicebereich zugänglicher zu machen, was unseren Kunden und vor allem den Endverbrauchern zugute kommen wird." CEE Assistance liegt der ursprüngliche Assistancegedanke zu Grunde, also jener, in jedem Land eine qualifizierte Zentrale zu haben, die über ein umfassendes Leistungspartnernetzwerk verfügt (darunter versteht man ein Netzwerk aus Hilfeleistern wie zum Beispiel Ärzte, Handwerker, Krankentransportunternehmen, Abschleppdiensten u.s.w.) und dieses den ausländischen Kollegen oder einer Gruppe zur Verfügung stellt. Dass das Sinn macht, liegt auf der Hand, denn in keinem anderen Land weiß man besser über Strukturen, Gepflogenheiten und Abläufe Bescheid als im eigenen. Solch ein internationales Assistancenetzwerk führt dann schlussendlich dazu, dass man seinen reisenden Landsleuten überall effektiv helfen kann. Alle eingehenden Fälle über eine zentrale Anlaufstelle zu steuern schafft zusätzlich eine massive Vereinfachung, da sich diese 17 Länder in Zentral- und Osteuropa für unsere Auftraggeber/innen in Punkto Notfallleistungen, auch auf Grund von zentraler Falladministration und einheitlicher Preisgestaltung, als einheitlicher Raum darstellen. Assistance ist Anfang der 90er Jahre fixer Bestandteil vieler Versicherungslösungen und wird von den Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmern immer bewusster in Anspruch genommen, wodurch sich diese Zusatzleistungen, sofern sie einwandfrei funktionieren, zunehmend zu einem effektiven Kundenbindungsinstrument entwickeln. Aus diesem Grund wird CEE Assistance in erster Linie Unternehmen aus der Versicherungsbranche ansprechen. Aber auch für international tätige Unternehmen, deren Mitarbeiter viel im CEE Raum unterwegs sind, oder beispielsweise für Reiseveranstalter, kann diese Lösung attraktiv sein. CEE Assistance steht seit Oktober 2017 zur Verfügung. *Folgende Länder gehören zum Einsatzgebiet von CEE Assistance: Albanien, Bosnien, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Österreich, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien und Kosovo, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn. (Ende) Aussender: customer care solutions - call center Betriebs GmbH Ansprechpartner: Dominik Doppler Tel.: +43 1 40 190 132 E-Mail: dominik.doppler@custome-care-solutions.at Website: www.customer-care-solutions.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171115025

