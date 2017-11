Der bisherige Chef Carsten Kengeter verlässt die Deutsche Börse zum Jahresende. Nun beginnen die Spekulationen um die Nachfolge. HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer hat laut Insidern gute Chancen.

HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer darf sich einem Insider zufolge Hoffnungen auf den bald vakanten Chefposten bei der Deutschen Börse machen. Der 57-jährige Weimer sei ein aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Carsten Kengeter, der über den Vorwurf des Insiderhandels gestolpert war, sagte eine mit der Suche vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. In Unternehmenskreisen der Börse hieß es, Weimers Profil würde zu den Anforderungen passen, die Aufsichtsratschef Joachim Faber an den neuen Mann habe.

Der Nominierungsausschuss des Kontrollgremiums solle noch in dieser Woche tagen, ein abschließendes Votum des Aufsichtsrats sei dann in einer Telefonkonferenz kurzfristig möglich, hieß es. Noch sei allerdings keine Entscheidung gefallen. Die Agentur Bloomberg berichtete, Weimer sei der Favorit für den Posten. Ein Sprecher der Börse wollte die Informationen nicht kommentieren. Kengeter gibt sein Amt zum 31. Dezember auf.

Der ehemalige Investmentbanker Weimer führt die Münchener Tochter der italienischen ...

