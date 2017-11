Zürich - Die Zurich Insurance Group sieht sich auf Kurs, um in Zukunft profitabel zu wachsen und die im vergangenen Jahr aufgestellten mittelfristigen Ziele zu erreichen. Wachstumschancen bieten sich vor allem in Schwellenländern, während die Zurich über alle Geschäftsfelder hinweg die Bedürfnisse der Kunden in einer digitalen Welt noch stärker in den Fokus rücken will. Die Aktionäre sollen in den kommenden Jahren von steigenden Dividenden profitieren.

Die Zurich habe das Geschäft trotz schwieriger Marktbedingungen ausgebaut und die Profitabilität verbessert, erklärte CEO Mario Greco am Mittwoch vor Analysten in London. "Dieses Erfolgsmuster stimmt uns zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erfüllen und die Rendite für unserer Aktionäre steigern werden." Künftig werde man unter anderem weiter in technologiegestützte Angebote und Dienstleistungen investieren.

Mit Blick auf die Marktregionen verspricht sich Greco viel von Lateinamerika und Asien-Pazifik. Dabei sei der Zurich im wichtigen brasilianischen Markt die Rückkehr zu nachhaltig profitablem Wachstum gelungen, sagte LatAm-CEO Claudia Dill. Von der stark wachsenden Mittelklasse, die ihren frisch erworbenen Besitz versichern will, profitiere man auch in Märkten wie Mexiko, Argentinien oder Chile.

In der Region Asien-Pazifik entwickle sich derweil der japanische Markt ...

