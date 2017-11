FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. November:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Sodexo Jahreszahlen 07:30 D: VTG Q3-Zahlen 07:30 F: Bouygues 9Monatszahlen 08:00 A: Semperit Q3-Zahlen 08:00 A: Uniqa Q3-Zahlen 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/17 08:00 GB: British Land Company Halbjahreszahlen 08:00 GB: Royal Mail Halbjahreszahlen 09:30 D: BayernLB 9Monatszahlen 11:00 D: VW Konzern Absatz 13:00 USA: Wal-Mart Q3-Zahlen 18:00 F: Vivendi Q3-Zahlen D: Siemens-Führung informiert Arbeitnehmervertreter über geplante Einsparungen in zwei Sparten 18:00 h Siemens-Personalvorstand Janina Kugel bei Podiumsgespräch TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GB: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 10/17 GB: Prudential Investor Day GB: BHP Billiton Hauptversammlung USA: Coca-Cola Investor Day 2017 TERMINE KONJUNKTUR 07:30 F: Arbeitslosenquote Q3/17 08:00 D: Erwerbstätigkeit Q3/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 10/17 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly-Fed-Index 11/17 15:10 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland- Mester, hält Rede in Washington 15:15 USA: Industrieproduktion 10/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/17 SONSTIGE TERMINE 09:00 D: BGH-Verhandlung über die Behandlung einer Riester-Rente bei Privatinsolvenz 09:00 D: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt weitere Klagen gegen die geplante Elbvertiefung (bis 17.11.), Leipzig 09:00 D: Urteil in einer Klage gegen die Landesbausparkasse (LBS) Südwest 09:00 D: Deutscher Handelskongress des Handelsverbands Deutschland (HDE),(letzter Tag), Berlin 10:00 L: EU-Rechnungsprüfer veröffentlichen Bericht zum Verhalten der 10:30 D: Pk zu Vorstellung MINT-Herbstreport 2017 zur deutschen Fachkräftelücke im naturwissenschaftlich-technischen Bereich 11:00 D: Pk Bio-Händler Alnatura zu Geschäftsjahr 2016/2017 und Ausblick EU-Kommission in der Griechenland-Krise D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt B: Treffen der EU-Außenminister D: 26. Forum deutscher Wirtschaftsförderer (bis 17.11.), Berlin Jahreskongress des Deutschen Verbandes der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften D: Start der Tarifverhandlungen für die 700 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW CHN: Guangzhou Autoshow (bis 26.11.) 04:00 h Gespräch mit China-VW-Chef Heizmann

