Zürich (ots) - Die politischen Wirren in Saudi-Arabien sorgen für

Nervosität am Schweizer Finanzplatz, der mit rund 200 Milliarden

Dollar an saudischen Offshore-Vermögen besonders exponiert ist. Dies

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Was rechtens

sei und was als korrupt gelte, könne sich in Saudi-Arabien derzeit

ständig ändern, sagt der Compliance-Anwalt Michael Kunz:

«Regimewechsel sind für die Banken schlicht nicht zu managen.» Stets

stünden die Institute im Rechtsrisiko, weil sie gemäss

Geldwäscherei-Normen «die Verantwortung für die aktuelle Situation»

trügen.



Von einem «erhöhten Monitoring» spricht die Privatbank Julius Bär.

Auch die Genfer Pictet beobachte die Situation in Saudi-Arabien

«aufmerksam», sagt ein Sprecher. Besonders exponiert sind UBS und

Credit Suisse, die Milliarden an saudischen Vermögen verwalten und

Dependancen im Königreich unterhalten. Saudi-Arabien sei ein

wichtiger Markt für die UBS, sagt ein Sprecher: «Mehr als 60

Mitarbeiter arbeiten dediziert für saudische Kunden.» So war das

Nettoengagement aus Kredit- und Handelsgeschäften in Saudi-Arabien

mit über einer halben Milliarde Franken Ende 2016 das höchste

«Exposure» der UBS im Nahen Osten. Auch Konkurrentin Credit Suisse

soll für eine Wachstumsoffensive in Saudi- Arabien gegen 600

Millionen Dollar bereitgestellt haben.



Die Schweiz ist der Offshore-Hub für Vermögen aus Saudi-Arabien.

Gemäss einem kürzlich veröffentlichten «Working Paper» des

französischen Ökonomen Gabriel Zucman über Steueroasen lagen von 223

saudischen Offshore-Milliarden 193 Milliarden Dollar in der Schweiz.

Fast 8 Prozent aller Offshore-Bankeinlagen hierzulande stammen damit

aus dem ölreichen Königreich.



