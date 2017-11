Zürich (ots) - Der Schweizer Kiosk-Konzern Valora lanciert

erstmals einen Online-Bestellknopf. Das schreibt die «Handelszeitung»

in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Firma hat dazu die Marke «ok.-Button»

schützen lassen und wird bald aktiv. «Bei der neuen Marke handelt es

sich um einen sogenannten Replenishment-Knopf», bestätigt eine

Valora-Sprecherin. In Zentrum stehe dabei vorab der bisher nur in

Valora-Shops erhältliche ok.-Energydrink, der in grösserer Menge per

Knopfdruck nach Hause oder ins Büro bestellt werden kann. Valora

startet die Testphase am Digitaltag vom 21. November im Hauptbahnhof

Zürich. Das sei der Auftakt für einen späteren Markttest: «Anfang

2018 folgt ein breiter, sechsmonatiger Pilot, bei dem wir

Kundeninteresse und Geschäftsmodell prüfen.»



Online-Bestellknöpfe wurden unter dem Namen «Dash» in den USA vom

US-Giganten Amazon eingeführt. Mit solchen Buttons, die in der

Schweiz auch von Brack.ch und Blacksocks eingesetzt werden, können

Konsumenten per Knopfdruck von zu Hause aus automatisch Artikel des

täglichen Bedarfs nachbestellen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90