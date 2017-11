In drei Wochen will die SPD bei einem Parteitag ihre historische Demütigung bei der Bundestagswahl aufarbeiten. Der umstrittene Vorsitzende Schulz tritt wieder an - bekommt aber weiter Gegenwind von einem Widersacher.

Neue Nadelstiche gegen Martin Schulz: SPD-Vize Olaf Scholz hat die Idee von Parteichef Martin Schulz verworfen, den Parteivorsitzenden künftig durch die Mitglieder wählen zu lassen. Hamburgs Regierungschef Scholz sagte der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", mehr als eine unverbindliche Befragung - wie es sie 1993 in der SPD zugunsten von Rudolf Scharping bereits gab - sei "parteienrechtlich nicht zulässig".

Scholz sieht deshalb keinen Handlungsbedarf: "Eine Befragung der Mitglieder, die den Parteitag nicht bindet, ist schon jetzt laut Satzung möglich. Das taugt aber nicht als Standardmodell." Auch Fraktionschefin Andrea Nahles hatte eine Urwahl lediglich als "Diskussionsvorschlag" bewertet. Auch Altkanzler Gerhard Schröder setzte sich von Schulz ab - drei Wochen vor dem Parteitag, bei dem Schulz wieder als SPD-Chef antreten will.

Schröder sagte der "Zeit" (Donnerstag) auf die Frage, ob bei der SPD überzeugende Führungsfiguren fehlen: "Bei der SPD gibt es gute Leute wie Andrea Nahles und Olaf Scholz." Schulz erwähnt er nicht. Stattdessen beklagt der Altkanzler, dass der ehemalige ...

