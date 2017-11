Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Peter Praet hat darauf hingewiesen, dass die nationalen Zentralbanken des Euroraums der Europäischen Zentralbank (EZB) dabei helfen müssen, in ihren Ländern die EZB-Geldpolitik zu erklären. Praets Appell fällt in eine Zeit bisweilen deutlicher Kritik an geldpolitischen Entscheidungen der EZB, vor allem in Deutschland und mitunter von Seiten der Deutschen Bundesbank.

"Die nationalen Zentralbanken des Eurosystems spielen eine integrale Rolle bei der Ergänzung der zentralen Kommunikation (der EZB) durch eine dezentrale Kommunikation", sagte Praet laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Konferenz über Zentralbankkommunikation. Die nationalen Zentralbanken sprächen sowohl im direkten als auch im übertragenen Sinn die Sprache der Bevölkerung.

Sie müssen laut Praet mögliche "Dissonanzen" zwischen der auf den gesamten Euroraum zugeschnittenen Geldpolitik der EZB und der von der lokalen Bevölkerung für ihre Volkswirtschaft als angemessen empfundenen Geldpolitik auflösen. "Die gemeinsame Geldpolitik in einem nationalen Kontext zu erklären, ist in der Praxis sehr schwierig", sagte Praet demnach.

Führende Vertreter der Deutschen Bundesbank haben die geldpolitischen Entscheidungen des EZB-Rats, an denen mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger zwei Deutsche mitwirken, in letzter Zeit offen kritisiert. Weidmann hat wiederholt grundsätzlich die Praxis des Ankaufs von Staatsanleihen kritisiert, an der die Bundesbank als Teil des Eurosystems selbst beteiligt ist.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Dienstag bei der gleichen Konferenz darüber geklagt, dass es in bestimmten Ländern des Euroraums Zeitungen gebe, "die von der Außenwelt abgeschirmt sind, weil sie ihre Landessprache verwenden". Leser dieser Zeitungen bekämen dadurch ein falsches Bild von der Realität vermittelt.

November 15, 2017

