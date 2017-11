Zürich (ots) - Die jahrelang gepflegte Geheimniskrämerei der

Schweizer Konzerne rund um die Gewinnsteuern bekommt deutliche Risse.

Das zeigt eine Untersuchung der zwanzig grössten börsenkotierten

Firmen durch die «Handelszeitung». Mittlerweile zeigen sieben

Konzerne, in welchen Regionen sie wie viele Steuern abliefern.



Pionier bezüglich Steuertransparenz ist Nestlé. Der

Nahrungsmittelkonzern schlüsselt sein Steueraufkommen nach den drei

Weltregionen auf, in denen er tätig ist: Amerika, Europa/Mittlerer

Osten/Nordafrika und Asien. Zudem weist er aus, dass 73 Prozent der

Steuern in den zehn grössten Ländern entrichtet wurden. Novartis,

Swisscom, Adecco und Julius Bär weisen ihre Steueraufwendungen

immerhin nach Schweiz und Ausland aus.



Die Bewegung beim sensiblen Thema Steuern ist unübersehbar.

Novartis hat am 1. November zwei Unternehmen aus Hamilton abgezogen,

dem Sitz der wenige Tage später dank den Paradise Papers zu

Berühmtheit gekommenen Anwaltskanzlei Appleby. Der Basler

Pharmakonzern teilt mit, das Unternehmen habe in den «vergangenen

Jahren eine grössere Reorganisation» durchgeführt, «um unsere

rechtlichen Strukturen in Abstimmung mit unserem operativen Geschäft

zu straffen und zu vereinfachen». Begründet wird sie mit

Veränderungen bei den «strategischen Bedürfnissen des Geschäfts» und

mit dem «unternehmerischen und regulatorischen Umfeld».



Internationale Organisationen und einzelne Länder haben der

Verschiebung von Gewinnen in Tiefsteuerländer den Kampf angesagt.

Insbesondere die Regeln der OECD zur Vermeidung von

Gewinnverschiebungen zwischen den Ländern und der

Informationsaustausch über steuerliche Sonderregeln für einzelne

Konzerne erhöhen den Druck auf die Konzerne.



