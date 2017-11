Tokioter halten das Pendeln per Fahrrad in ihrer Stadt für höchstgefährlich. Doch nach der Erfahrung unseres Korrespondenten ist Tokio für eine Megacity sehr fahrradfreundlich, auch ohne ausgewiesene Radwege.

"Ki o tsukete!", sei vorsichtig, warnte mich kürzlich eine japanische Freundin. Fahr' doch nicht mit dem Fahrrad durch Tokio zur Arbeit! Das sei doch viel zu gefährlich. Und auf den ersten Blick auf Verkehr und Radfahrinfrastruktur mag dies auch so scheinen.

In Japan wird zwar viel Fahrrad gefahren, aber in der Regel nur im Nahverkehr zum Einkaufen oder zu den Pendlerbahnhöfen. Oder an Wochenende für einen Ausflug in die Berge. Viele Stationen haben tausende von kostenpflichtigen Fahrradparkplätzen, viele ober- und manche unterirdisch. Doch Fahrradpendler gibt es kaum.

Ein Grund ist die Politik der Stadtplaner, möglichst jeglichen Pendlerverkehr von den engen Straßen fernzuhalten und in die vollgestopften Züge umzuleiten. So bieten weder die Stadt noch Firmen viele Fahrradplätze in Zentral-Tokio an. Ein anderer Grund ist die Scheu der Japaner vor dem Verkehr im Großraum Tokio, der je nach Zählung etwa 30 bis 38 Millionen Einwohner zählt. Zudem gibt es kaum eigens ausgewiesene Radwege. Radler dürfen entweder langsam auf dem Fußweg mitfahren oder schnell auf der Straße, was viele fürchten. Doch tatsächlich ist Tokio ein Radfahrertraum.

Ausländische Fahrradkuriere erzählten mir bei einer ihrer Weltmeisterschaften in Tokio, dass sie sich auf Tokios Straßen weit sicherer fühlten als in ihrer jeweiligen Heimat. Und ich kann dies aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Zwei bis drei Mal die Woche schwinge ich mich aufs Rad, um am Morgen die etwa 17 Kilometer von meiner Wohnung zum Foreign Correspondents' Club of Japan zu radeln und abends wieder zurück. Und dabei spüre ich weniger Sorgen als früher auf Radwegen meiner Studien- ...

