Trotz etlicher Risikofaktoren soll sich die Aktienmarkt-Rallye in den Emerging Markets 2018 fortsetzen. Wir stellen ihnen die zehn stärksten Fonds vor, welche die Benchmark im laufenden Jahr hinter sich lassen konnten.

Es gibt zahlreiche Risiken, die zur Vorsicht vor Investitionen in Emerging Markets (EM) aufrufen. Zu nennen wären da die Staatspleite in Venezuela, das Nuklearwaffen-Programm Nordkoreas oder der Korruptions-Skandal in Saudi-Arabien. In Südafrika droht politische Instabilität nachdem das Militär in Zimbabwe die Macht an sich gerissen hat. Die Türkei entfernt sich weiter von Europa und den USA. In Brasilien finden in 2018 Präsidentschaftswahlen statt, die Risiken mit sich bringen können. In Mexiko ist der Peso volatil und die Abschottungspolitik von US-Präsident Trump könnte der Wirtschaft nachhaltig schaden. Zudem ist die Entwicklung Russlands stark von den derzeit unberechenbaren Energiepreisen abhängig.

